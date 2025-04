Spineway : le chiffre d'affaires trimestriel recule

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale vise une croissance de son activité en 2025 et espère le déploiement de son programme pluri-annuel d'homologations de ses produits.

Dans le détail, les ventes hors d'Europe ont poursuivi leur hausse (+9 %), tandis qu'en France elles ont légèrement reculé (-3 %) et qu'elles ont chuté sur le Vieux-Continent (-37 %).

(AOF) - Entre janvier et mars, les revenus de Spineway se sont affaissés de 8 %, à 2,83 millions d’euros, mais ils sont stables par rapport au trimestre précédent. La société explique cette contreperformance par une base de comparaison élevée : au premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires avait bondi de 28 %.

