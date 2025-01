Spineway : croissance du chiffre d'affaires de 14% en 2024

(AOF) - Spineway (-16,74% à 0,10 euro) réalise sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d'euros, représentant une croissance organique de 14% (sans effet périmètre) par rapport à l’exercice 2023. Le spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) souligne que cette accélération bénéficie de la bonne intégration des acquisitions Distimp et Spine Innovations qui lui ont permis de renforcer ses gammes premium et d’accroître les ventes de ce segment.

Spineway ajoute que les zones Amérique Latine et Asie tirent sa croissance annuelle globale, "grâce à l'introduction de ces produits premium et innovants auprès des distributeurs historiques du groupe". La progression continue des ventes de ces territoires sur le quatrième trimestre, permet au groupe de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 3,1 millions d'euros en Amérique Latine (+ 35% par rapport à 2023) et de 1,9 millions d'euros en Asie (+ 12%).

En Europe, après un quatrième trimestre impacté par le décalage du démarrage de nouvelles gammes, les ventes annuelles s'apprécient de 2,5% sur l'année pour s'établir à 5,3 millions d'euros . "Cette progression, en dépit d'un marché mature mais aussi d'une concurrence exacerbée par la stagnation des économies de cette zone et des politiques budgétaires restrictives, démontre le bon positionnement des produits Spineway sur ce marché exigeant", conclut la société.

