Spineway: croissance de 14% des revenus en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

" En conjuguant expansion ciblée et gestion maîtrisée des charges, Spineway vise à maintenir une croissance organique solide afin de retrouver à moyen terme une rentabilité pérenne et une base financière solide" commente la société.

La perte nette se réduit à 3,85 millions d'euros contre 6,51 millions d'euros en 2023. La perte d'exploitation n'est plus que de 881 000 euros contre 4,51 millions d'euros en 2023.

(AOF) - Spineway a réalisé sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires annuel de 12 millions d'euros, représentant une croissance organique de 14% par rapport à l’exercice 2023. La société spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis) affiche une marge brute de 8,25 millions d’euros contre 7,21 millions en 2023, avec une rentabilité stable à 69% du chiffre d’affaires. Cette accélération bénéficie de la bonne intégration des acquisitions Distimp et Spine Innovations qui ont permis au groupe de renforcer ses gammes.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.