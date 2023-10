Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spineway: chiffre d'affaires neuf mois en hausse de 40% information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 10:47









(CercleFinance.com) - Spineway a fait état lundi d'un chiffre d'affaires en baisse au 3ème trimestre, marqué par un effet périmètre moins favorable, ce qui ne l'empêche pas d'afficher une forte hausse de son activité sur neuf mois.



Le fabricant d'implants, spécialisé dans les traitements peu invasifs du rachis, affiche sur le trimestre écoulé un chiffre d'affaires de 2,1 millions d'euros, en baisse de 8%.



Mais son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice ressort à 7,5 millions d'euros, soit une progression de 40% par rapport à l'an dernier.



Le concepteur d'instruments chirurgicaux explique que la progression de ses ventes a été principalement tirée par l'intégration de Spine Innovations, une société consolidée depuis juillet 2022.



En Europe, l'activité a bondi de 101% à fin septembre pour s'élever à 3,6 millions d'euros, portée notamment par la bonne dynamique de la France (+67% à 2,1 millions d'euros).



L'action prenait près de 14% à la Bourse de Paris après ces chiffres, mais continuait d'évoluer non loin de ses plus bas historiques.





