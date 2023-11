Spineway accélére le déploiement de sa gamme d'implants Veos

(AOF) - Spineway annonce l’accélération du déploiement sur de nouveaux territoires de sa gamme d’implants Veos destinée à la fixation intervertébrale par abord postérieur. Le spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), précise que cette technologie, qui répond au plus important segment du marché des implants pour la colonne vertébrale évalué à près de 12 milliards de dollars, dispose d’un marquage CE/MDD et d’une autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Fort de ces autorisations, la société déploie les ventes de son système Veos en France, via des ventes en direct aux établissements de soins, ainsi qu'en Europe et sur le grand export, via un réseau d'importateurs distributeurs.

En Espagne, les premières implantations sur patients ont été réalisées dans des hôpitaux à Barcelone les 13 et 15 novembre. Spineway vient de se voir délivrer, par les services de santé, des homologations de la gamme Veos pour la commercialisation en Colombie et en Indonésie.

