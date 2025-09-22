 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SpineGuard : vers un nouveau brevet en Europe
information fournie par AOF 22/09/2025 à 10:14

(AOF) - SpineGuard a annoncé que sa demande de brevet visant à protéger les algorithmes de détection automatique de brèche lors d’un perçage osseux avait reçu une intention de délivrance du Bureau européen des brevets. La société qui déploie une technologie digitale de guidage chirurgical par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux dispose d’un portefeuille significatif de propriété intellectuelle. Il atteint ce jour 11 familles totalisant 72 brevets ou dépôts ainsi que 3 marques.

