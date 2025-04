SpineGuard va céder sa filiale américaine à Omnia Medical

(AOF) - SpineGuard (-9,56% à 0,10 euro) annonce avoir conclu avec Omnia Medical, spécialiste du développement de solutions pour les techniques chirurgicales, la signature d’une lettre d’intention engageante en vue du transfert de la filiale américaine de SpineGuard. La medtech, qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, a débuté sa collaboration avec Omnia Medical en 2020 par un accord de distribution aux États-Unis.

Les deux sociétés ont étendu leur collaboration en début d'année avec la signature d'un accord prévoyant une feuille de route stratégique commune, avec le transfert immédiat d'experts de la technologie DSG de SpineGuard Inc. vers Omnia Medical, afin notamment de soutenir l'introduction de la solution PsiFGuard sur le marché américain et l'extension progressive du périmètre de leur collaboration à d'autres produits et géographies.

Le transfert de l'ensemble de SpineGuard Inc., filiale détenue à 100% par SpineGuard, à Omnia Medical constituera une nouvelle étape du déploiement de cette feuille de route.

La lettre d'intention engageante inclut d'une part l'acquisition en numéraire de la totalité du stock de produits de SpineGuard Inc. par Omnia Medical et d'autre part le transfert de l'entité légale SpineGuard Inc. rémunérée en actions Omnia Medical.

Omnia Medical reprendra la commercialisation des dispositifs PediGuard sur le marché américain auprès des clients et distributeurs historiques de SpineGuard Inc. et étendra cette dernière auprès de son propre réseau de commercialisation en intégrant les dispositifs PediGuard à son offred'implants chirurgicaux, notamment sur les marchés de l'interventionnel et de l'ambulatoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS