SpineGuard sécurise un nouveau brevet américain pour son adaptateur universel
Ce brevet s'ajoute aux protections obtenues en juillet aux États-Unis et en septembre en Europe.
L'entreprise renforce ainsi un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant 11 familles de brevets et 3 marques sur les principaux marchés mondiaux.
Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur, estime que ce nouveau titre offre 'des arguments supplémentaires' dans les discussions stratégiques en cours avec l'industrie.
