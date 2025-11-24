 Aller au contenu principal
SpineGuard sécurise un nouveau brevet américain pour son adaptateur universel
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 18:17

SpineGuard annonce la validation par l'Office américain des brevets (USPTO) d'un brevet protégeant un adaptateur universel destiné aux outils de perçage osseux motorisés et aux robots orthopédiques, intégrant notamment la détection de brèche osseuse et l'arrêt automatique via sa technologie DSG (Dynamic Surgical Guidance, soit la la technologie propriétaire de SpineGuard).

Ce brevet s'ajoute aux protections obtenues en juillet aux États-Unis et en septembre en Europe.

L'entreprise renforce ainsi un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant 11 familles de brevets et 3 marques sur les principaux marchés mondiaux.

Stéphane Bette, Directeur Général Délégué et co-fondateur, estime que ce nouveau titre offre 'des arguments supplémentaires' dans les discussions stratégiques en cours avec l'industrie.

