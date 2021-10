SpineGuard renforce sa propriété intellectuelle avec l’obtention d’un nouveau brevet aux Etats-Unis

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS (France) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 18 Octobre 2021 – 08h30 (CEST) – SpineGuard (FR0011464452–ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui l’obtention d’un nouveau brevet aux Etats-Unis, après l’obtention en Chine, au Japon, Mexique, en France, Israël, Russie et à Singapour. Ce brevet présente certaines caractéristiques de la technologie DSG permettant l’optimisation de sa mise en œuvre en temps réel.