Spineguard réduit sa perte en 2024 et visibilité financière jusqu'en octobre

(AOF) - Spineguard a dévoilé des résultats annuels marqués par un amoindrissement de la perte nette. En 2024, sa perte nette s'est allégée de 1,1 million d'euros pour s'établir 3,08 millions d'euros, tandis que sa marge brute s'est légèrement améliorée en passant de 3,38 à 3,63 millions d'euros.

Compte tenu du financement obligataire d'un montant maximal d'1 million d'euros mis en place et communiqué le 7 janvier 2025, de la réalisation de l'augmentation de capital dont le règlement-livraison est intervenu le 2 avril 2025 d'un produit net de 721 000 euros, et de ses projections commerciales et financières, SpineGuard estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'en octobre 2025.

Les différentes zones géographiques dans lesquelles l'entreprise déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical ont connu des fortunes diverses. Aux États-Unis, la croissance a été de 20 % et de 4 % en Europe. En revanche, l'Amérique Latine et l'Asie ont connu des replis respectifs de 12 et 64 %. Au total, le chiffre d'affaires annuel a augmenté de 8 % pour s'élever à près de 4,65 millions d'euros.

Le premier trimestre 2025 de Spineguard a été plus mitigé. Les revenus ont reculé de 10,7 %, à 1,21 million d'euros, mais affichent une hausse de 17 % par rapport au quatrième trimestre 2024.

Pierre Jérôme, le président-directeur général et co-fondateur de la société, a fait de l'atteinte de l'équilibre opérationnel fin 2026 l'objectif financier principal.

AOF - EN SAVOIR PLUS