SpineGuard réalise un financement obligataire pour soutenir le déploiement de ses nouveaux produits

PARIS, BOULDER (Colorado-États-Unis), le 07 janvier 2025 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirur-gical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce la conclusion d’un financement obligataire d’un montant maximal d’1 million d’euros et la réception de 100.000 euros pour soutenir la commercialisa-tion de ses deux nouveaux produits munis de la technologie DSG® : PediGuard Fileté pour la voie anté-rieure et PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque.





Anne Charlotte Millard, Directrice Administrative et Financière de SpineGuard, déclare : « Comme indiqué dans nos précédents communiqués, nous privilégions d’autres financements que les lignes en fonds propres. Cet instrument obligataire de la société Hexagon Capital Fund est une nouvelle brique qui vise à renforcer la structure financière de la Société en soutien de notre feuille de route. »





