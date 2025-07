SpineGuard: obtient un brevet clé aux États-Unis information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 18:28









(Zonebourse.com) - SpineGuard annonce que l'USPTO (Office américain des brevets) a décidé de délivrer son brevet visant un arrêt de sécurité active des outils de perçage osseux, déclenché par son signal DSG.



Stéphane Bette, Directeur Général Délégué, souligne qu'il s'agit d'' une pierre angulaire du développement stratégique aux États-Unis ', premier marché mondial du secteur.



Cette innovation, applicable aux instruments manuels comme aux interventions robotisées, renforce la propriété intellectuelle de SpineGuard, qui compte désormais 72 brevets ou dépôts et trois marques.



Ce brevet est le quatrième obtenu aux États-Unis dans la catégorie des assistances chirurgicales intelligentes basées sur le signal DSG.





Valeurs associées SPINEGUARD 0,0800 EUR Euronext Paris -3,61%