SpineGuard obtient trois brevets aux Etats-Unis

La société qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgicale par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux a obtenu une décision de délivrance pour trois brevets.

Le premier brevet obtenu protège les algorithmes qui permettent à un robot de détecter automatiquement l'imminence d'une brèche osseuse à partir de l'évolution en temps réel de la mesure DSG de conductivité électrique de l'os.

Le second applique DSG à la sécurisation de plateformes de navigation chirurgicale, en détectant un écart par rapport au plan opératoire.

Le troisième protège différents modes d'intégration du capteur DSG et de ses connectiques électriques, à l'ensemble foret plus perceuse pour les forages dans l'os.