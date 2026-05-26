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SpineGuard obtient trois brevets aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 26/05/2026 à 18:17

La société qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgicale par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d'implants osseux a obtenu une décision de délivrance pour trois brevets.

Le premier brevet obtenu protège les algorithmes qui permettent à un robot de détecter automatiquement l'imminence d'une brèche osseuse à partir de l'évolution en temps réel de la mesure DSG de conductivité électrique de l'os.

Le second applique DSG à la sécurisation de plateformes de navigation chirurgicale, en détectant un écart par rapport au plan opératoire.

Le troisième protège différents modes d'intégration du capteur DSG et de ses connectiques électriques, à l'ensemble foret plus perceuse pour les forages dans l'os.

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SPINEGUARD
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