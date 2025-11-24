 Aller au contenu principal
SpineGuard obtient la validation de son brevet aux Etats-Unis sur un adaptateur universel pour moteurs et robots orthopédiques
information fournie par Boursorama CP 24/11/2025 à 18:00

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 24 novembre 2025 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui que sa demande de brevet visant à protéger un adaptateur universel permettant de sécuriser les outils de perçage osseux motorisés, a reçu une décision de délivrance de l'USPTO (Office américain des brevets), aux États-Unis.

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

