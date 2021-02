SpineGuard obtient l'homologation de la FDA pour la commercialisation de sa plateforme « DSG Connect » aux États-Unis

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants

osseux, annonce aujourd'hui l'obtention de l'agrément 510K #201454 de la FDA (Food and Drug Administration) américaine autorisant la commercialisation de DSG Connect aux États-Unis.



Stéphane Bette, cofondateur et Directeur Général Délégué de SpineGuard, déclare : "Cette homologation par la FDA ouvre les portes du marché américain à notre technologie de guidage chirurgical en temps réel sans rayons x, désormais connectée et forte de nouvelles fonctionnalités. Elle affirme aussi la position de SpineGuard comme acteur incontournable sur la scène de la chirurgie digitale. DSG possède un potentiel de déploiement qui s'étend à toute l'orthopédie ainsi qu'à la chirurgie dentaire, en particulier dans les applications robotiques."