SpineGuard: moins de fonds levés qu'espéré

(CercleFinance.com) - SpineGuard a levé un million d'euros dans le cadre de sa dernière augmentation de capital, soit environ 20% de moins que ce que le spécialiste du guidage chirurgical digital cherchait initialement à obtenir.



Le groupe indique que l'opération va se traduire par l'émission de 6,3 millions d'actions nouvelles souscrites à un prix unitaire de 0,15 euros.



Le produit net de cette levée de fonds, qui va permettre à la société d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'en octobre 2025, doit soutenir son déploiement commercial Etats-Unis et financer des essais nécessaires en vue d'homologations en Chine.



SpineGuard espérait à l'origine recueillir 1,3 million d'euros.



Par ailleurs, l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci sera ramenée à 0,90% sur une base non-diluée.



Suite à ces annonces, l'action SpineGuard perdait 8% lundi après-midi à la Bourse de Paris.





