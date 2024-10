Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SpineGuard: le titre flambe après un feu vert de la FDA information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - SpineGuard flambe en Bourse mardi après avoir obtenu de l'agence américaine du médicament (FDA) l'autorisation de commercialiser son nouveau dispositif de guidage chirurgical.



La 'medtech' franco-américaine indique que l'autorité sanitaire a homologué son outil de perçage intelligent 'PsiFGuard' dédié à la localisation de l'articulation sacro-iliaque en vue de simplifier le placement d'implants osseux



Avant cette nouvelle application, SpineGuard avait déjà obtenu un agrément aux Etats-Unis pour une indication qui concernait l'approche antérieure de la colonne vertébrale.



Fort de ces succès, la société dit vouloir poursuivre l'élargissement du champ de sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel sans rayons X, ce qui va l'amener à poursuivre sa collaboration avec Omnia Medical.



Cette entreprise créée par des ingénieurs en 2014 et basée à Morgantown (Virginie Occidentale) s'est spécialisée dans la conception d'implants orthopédiques.



Omnia a développé une gamme d'implants pour la colonne vertébrale, notamment pour ce qui concerne la fusion postérieure de l'articulation sacro-iliaque.



Suite à ces annonces, l'action SpineGuard s'envolait de plus de 48% mardi matin à la Bourse de Paris, ce qui porte à plus de 62% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées SPINEGUARD 0,32 EUR Euronext Paris +37,74%