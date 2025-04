SpineGuard: la filiale américaine transférée à Omnia Medical information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - SpineGuard, un spécialiste du guidage chirurgical pour la pose d'implants osseux, a annoncé avoir signé une lettre d'intention engageante en vue du transfert de sa filiale américaine à son partenaire stratégique Omnia Medical.



Dans un communiqué, la 'medtech' explique que l'opération va lui permettre d'accroître de manière significative la compétitivité des produits dérivés de sa technologie digitale DSG aux Etats-Unis.



Ce système de guidage chirurgical par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel, sans rayons X, permet de sécuriser et de simplifier le placement d'implants osseux.



Concrètement, tous ses dispositifs seront dorénavant intégrés à l'offre d'Omnia Medical, un fabriquant d'implants orthopédiques créé en 2014 en Virginie.



Ces outils couvrent une variété d'indications et de procédures comprenant la colonne vertébrale, dans des chirurgies et interventions moins invasives, à l'hôpital ou dans des centres ambulatoires.



Avec cette cession, SpineGuard dit créer les conditions d'un déploiement commercial plus rapide et plus efficace de sa technologie aux Etats-Unis.



Parallèlement, l'opération doit lui permettre d'alléger sensiblement sa structure de coûts et d'atteindre l'objectif d'un équilibre opérationnel à fin 2026.



A la Bourse de Paris, l'action perdait plus de 5% jeudi dans le sillage de ces annonces.





Valeurs associées SPINEGUARD 0,1090 EUR Euronext Paris -5,30%