SpineGuard franchit une étape significative de son plan réglementaire pour renforcer son offre PediGuard® en Chine

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 5 mars 2024 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui avoir progressé dans son plan réglementaire chinois par la soumission aux autorités Chinoises (« NMPA ») d’un dossier destiné à obtenir l’homologation renouvelée de la gamme de PediGuard actuellement disponible en Chine, ainsi que son extension aux modèles PediGuard Courbe et XS dont les essais techniques à fin réglementaire viennent d’être lancés en Chine dans un laboratoire spécialisé.



