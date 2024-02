SpineGuard franchit le cap des 100 000 chirurgies et des 30 publications avec la technologie DSG®

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 6 février 2024 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui avoir franchi le cap des 100 000 chirurgies sécurisées avec la technologie DSG et des 30 publications scientifiques.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-Fondateur de SpineGuard, déclare : « L’atteinte de ces seuils symboliques est une grande fierté pour toute l’équipe de SpineGuard. Elle nous rappelle qu’un nombre très important de patients souffrant du dos ont déjà bénéficié de la précision de notre plateforme de guidage chirurgical en temps réel et que de nombreuses équipes chirurgicales à travers le monde réduisent sensiblement leur exposition aux rayons X et les risques associés en l’utilisant régulièrement. La valeur clinico-économique de DSG s’appuie aujourd’hui sur 32 publications scientifiques dans un large spectre d’applications. [...] »



