SpineGuard et ConfiDent étendent leur partenariat stratégique

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



o Enrichissement du partage d'innovation et de savoir-faire

o Produits dentaires disruptifs avec le capteur DSG® attendus en 2022



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 12 juillet 2021 - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce ce jour le renforcement de son partenariat stratégique avec ConfiDent ABC. Cet accord étendu permet l'échange et le partage de nouvelles propriétés intellectuelles au-delà de l'exploitation de la technologie DSG dans le domaine de l'implantologie dentaire. Il matérialise les progrès accomplis par ConfiDent ABC et SpineGuard depuis le démarrage de leur collaboration en 2017.