SpineGuard: croissance de 8% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - SpineGuard affiche un chiffre d'affaires de 4,65 millions d'euros sur l'ensemble de 2024, en croissance de 8% par rapport à l'année précédente, avec 6.142 unités de sa technologie DSG (digitale de guidage chirurgical) vendues, contre 6138 unités en 2023.



'2024 marque le retour à la croissance pour SpineGuard notamment aux États-Unis, de loin le premier marché mondial de notre secteur, où nous progressons de 20% sur l'ensemble de l'année', souligne Pierre Jérôme, PDG et co-fondateur de la société.



En 2025, SpineGuard continuera de soutenir la croissance de ses ventes en s'appuyant sur l'introduction de ses nouveaux produits sur le marché. En outre, elle s'attèle à nouer des partenariats stratégiques et à renforcer son financement.





