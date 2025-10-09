 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 038,50
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025
information fournie par Boursorama CP 09/10/2025 à 18:00

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 9 octobre 2025 – 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025.

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

Valeurs associées

SPINEGUARD
0,1730 EUR Euronext Paris -5,98%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank