SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 10 janvier 2024 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour l’exercice clos au 31 décembre 2023.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-Fondateur de SpineGuard, déclare : « Après une année 2022 particulièrement réussie, nous avons dû faire face en 2023 à l’arrêt de deux accords commerciaux importants, suite aux difficultés financières rencontrées par nos partenaires qui leur étaient propres, ayant impacté de manière significative notre chiffre d’affaires. Cette adversité nous a conduits à ajuster notre stratégie, à renforcer notre organisation notamment aux États-Unis et à accélérer le déploiement de nouveaux produits pour renouer avec une croissance à deux chiffres dès 2024. [...] »



Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.