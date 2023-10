SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 11 octobre 2023 à 18h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d’implants osseux, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023.



Pierre Jérôme, Président Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard, déclare : « En dépit de la décroissance de notre chiffre d’affaires ces six derniers mois, ce trimestre est marqué par la reprise des ventes de SpineGuard aux Etats-Unis avec une croissance séquentielle de 19% par rapport au deuxième trimestre. L’équipe commerciale américaine nouvellement mise en place poursuit sa montée en puissance et se concentre sur le renforcement de notre réseau d’agents et la mise en avant de nos produits récemment lancés, PediGuard Threaded et DSG Connect. Dans le reste du monde, nos ventes de produits sont en progression constante depuis une dizaine de trimestres, +26% depuis le début l’année 2023. Nous finalisons actuellement le développement de trois nouveaux produits que nous prévoyons d’introduire sur le marché dans les douze prochains mois afin de renouer rapidement avec une croissance globale à deux chiffres et continuer à étendre le champ d’application de notre technologie DSG. »



Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.