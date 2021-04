SpineGuard annonce ses résultats annuels 2020, son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 et un financement flexible de 10 M€

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 8 avril 2021 - 17h45 CEST - SpineGuard (FR0011464452 - ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser et à simplifier le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 et arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 8 avril 2021, son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 et un financement de 10,0 M€ sous la forme d'une ligne en fonds propres auprès de Nice & Green.