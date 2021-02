SpineGuard annonce sa collaboration au projet européen FAROS (Functional Accurate RObotic Surgery)

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



Rendre les robots pour la chirurgie orthopédique plus intelligents et moins dépendants des rayons x



SpineGuard (FR0011464452- ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui conçoit, développe et commercialise des dispositifs médicaux destinés à sécuriser le placement d'implants osseux, annonce aujourd'hui sa collaboration au projet européen FAROS (Functional Accurate RObotic Surgery).



Le projet FAROS a débuté le 1er janvier 2021 pour trois ans et a reçu le financement d'Horizon 2020, le plus important programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, avec près de 80 milliards d'euros de financement sur une durée de 7 ans. Quatre Universités prestigieuses participent à ce projet : l'Université Catholique de Louvain, l'Université de la Sorbonne, le King's College de Londres et l'Université de Zurich. SpineGuard est collaborateur du projet, ainsi que l'hôpital Balgrist de Zurich.