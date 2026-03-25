SpineGuard annonce le remboursement intégral des emprunts obligataires Norgine et Harbert European Growth

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 25 mars 2026 – 18h00 CET – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui le remboursement intégral des emprunts obligataires Norgine et Harbert European Growth (devenu Claret Capital Partners) et la levée des nantissements.



Anne-Charlotte Millard, Directrice Administrative et Financière de SpineGuard, déclare : « L’apurement de notre dette principale constitue une étape clé pour SpineGuard. Il nous permet d’aborder sereinement la finalisation du transfert de notre filiale américaine à Omnia Medical, notre partenaire aux Etats-Unis. L’opération reste désormais uniquement soumise à des conditions suspensives usuelles. Cet allègement significatif du passif renforce notre capacité à nous concentrer sur nos priorités stratégiques. Je tiens à remercier les équipes de Norgine et Claret pour leur coopération dans la finalisation des documents juridiques nécessaires à la clôture des emprunts obligataires et à la levée des nantissements. Le solde du plan de sauvegarde court jusqu’en mars 2030.»