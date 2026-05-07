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SpineGuard annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 27 mai 2026



VOTACCESS sera disponible à compter du mercredi 06 mai 2026 (09h00) jusqu’au mardi 26 mai 2026 (15h00)



PARIS, BOULDER (Colorado-Etats-Unis), le 7 mai 2026 – 11h00 CEST – SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD, éligible PEA-PME), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le mercredi 27 mai 2026 à 10h dans les locaux du cabinet d'avocats Chammas et Marcheteau situés 5/6 Villa Ballu (accès 23 rue Ballu), 75009 Paris, et présente à ses actionnaires ses modalités.