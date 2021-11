SpineGuard annonce la première chirurgie avec sa plateforme DSG Connect et la formation de distributeurs au Brésil

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu



PARIS (France) et BOULDER (Colorado, États-Unis), le 29 novembre 2021 – 18h00 (CET) – SpineGuard (FR0011464452–ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical en temps réel (DSG) pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce aujourd’hui la première chirurgie DSG Connect au Brésil réalisée par le Professeur Helton Defino et la formation de cinq distributeurs.