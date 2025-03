Spineguard a levé 1 million d'euros par augmentation de capital

(AOF) - Spineguard (-4,55% à 0,13 euro) recule après l’annonce de la réalisation d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires dont la souscription s’est déroulée du 18 au 26 mars 2025 avec la levée d’environ 1 millions d'euros. Cette medtech déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour " sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux ".

" Cette levée de fonds va nous permettre de soutenir le déploiement commercial de nos dispositifs récemment homologués, le PsiFGuard pour la fusion sacro-iliaque aux États-Unis et le PediGuard Fileté pour le traitement des scolioses par voie antérieure en Europe, et de financer la poursuite du processus d'enregistrement des PediGuard Courbes et XS en Chine ", précisent Pierre Jérôme et Stéphane Bette, co-fondateurs de la société, respectivement PDG et directeur général délégué.

