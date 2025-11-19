Spie SA SPIE.PA :
* SPIE WIND CONNECT REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR AUPRÈS DE DEME OFFSHORE
Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
Spie SA SPIE.PA :
* SPIE WIND CONNECT REMPORTE UN CONTRAT MAJEUR AUPRÈS DE DEME OFFSHORE
Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|43,0800 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
La question de l'IA n'est plus "de la même nature qu'en 2018, au moment où la stratégie nationale avait été lancée", a souligné la Cour. La Cour des comptes a présenté mercredi 19 novembre des pistes pour une refonte de la stratégie nationale pour l'intelligence ... Lire la suite
En déplacement en Allemagne, le chef de l'Etat a appelé à dépasser les frictions entre industriels qui freinent le projet programme d'avion de combat européen (Scaf) et à "regarder l'intérêt général supérieur". "On y croit, on avance et on va passer les messages ... Lire la suite
Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne, ce dont il entend faire appel. C'est la première fois que la justice européenne était amenée à se prononcer ... Lire la suite
Le géant américain Amazon, qui contestait son placement sous un régime de règles renforcées dans l'UE, a été débouté mercredi par la justice européenne. La Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg avait été saisie par Amazon pour obtenir l'annulation ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer