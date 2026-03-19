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Spie va réaliser cinq sous-stations pour la société TenneT en Allemagne
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:46

Spie réalise pour la première fois cinq sous-stations pour le gestionnaire de réseau de transport TenneT Germany.

Le contrat-cadre s'étend sur une durée de huit ans environ. La réalisation débutera à l'été 2026, les mises en service successives s'étaleront jusqu'en 2033.

Les cinq nouvelles sous-stations de 380/110 kV du Schleswig-Holstein seront installées à Büttel Süd, Stegau (Mehlberk), Hochwöhrden, districts Steinburg et Albersdorf.

Les nouvelles réalisations disposeront, selon les sites, de plusieurs dizaines de panneaux de commande et apporteront une contribution essentielle à l'intégration des énergies renouvelables et à la stabilisation du réseau de transport d'électricité.

Spie assurera la direction technique opérationnelle en qualité d'entrepreneur général. Les prestations comprennent le gros oeuvre et les travaux de génie civil, la structure métallique incluant les études d'exécution et la conception électrotechnique des équipements primaires, les travaux de montage pour les niveaux de tension 380 kV et 110 kV ainsi que l'assistance lors de la mise en service et de la remise des installations.

"?Spie a développé, en concertation avec TenneT, un concept de développement durable spécifique pour ce projet, comprenant des mesures quantifiables pour réduire les émissions de CO2 liées à l'utilisation des matériaux, à la logistique, aux processus sur le chantier et à la gestion de projet?", a déclaré Patrick Wiesmüller, directeur de filiale Substations Nord Ost chez Spie Germany Switzerland Austria.

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