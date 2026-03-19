Spie va réaliser cinq sous-stations pour la société TenneT en Allemagne
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 16:46
Le contrat-cadre s'étend sur une durée de huit ans environ. La réalisation débutera à l'été 2026, les mises en service successives s'étaleront jusqu'en 2033.
Les cinq nouvelles sous-stations de 380/110 kV du Schleswig-Holstein seront installées à Büttel Süd, Stegau (Mehlberk), Hochwöhrden, districts Steinburg et Albersdorf.
Les nouvelles réalisations disposeront, selon les sites, de plusieurs dizaines de panneaux de commande et apporteront une contribution essentielle à l'intégration des énergies renouvelables et à la stabilisation du réseau de transport d'électricité.
Spie assurera la direction technique opérationnelle en qualité d'entrepreneur général. Les prestations comprennent le gros oeuvre et les travaux de génie civil, la structure métallique incluant les études d'exécution et la conception électrotechnique des équipements primaires, les travaux de montage pour les niveaux de tension 380 kV et 110 kV ainsi que l'assistance lors de la mise en service et de la remise des installations.
"?Spie a développé, en concertation avec TenneT, un concept de développement durable spécifique pour ce projet, comprenant des mesures quantifiables pour réduire les émissions de CO2 liées à l'utilisation des matériaux, à la logistique, aux processus sur le chantier et à la gestion de projet?", a déclaré Patrick Wiesmüller, directeur de filiale Substations Nord Ost chez Spie Germany Switzerland Austria.
Valeurs associées
|44,740 EUR
|Euronext Paris
|-3,62%
A lire aussi
-
Dans la rue, au marché, il promet plus de sécurité et brandit comme un repoussoir l'accord entre LFI et la maire PS. Au coude-à-coude avec elle au premier tour, Foulques Chombart de Lauwe espère s'emparer dimanche du bastion socialiste nantais. Encore peu connu ... Lire la suite
-
Les prix du gaz et du pétrole s'envolent jeudi sous l'effet d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que des frappes aériennes iraniennes ont visé des installations énergétiques des pays du Golfe en représailles à une attaque perpétrée la veille ... Lire la suite
-
Le Plan Epargne en Actions - une enveloppe fiscale intéressante Cette infographie sur le PEA vous permet de mieux comprendre son fonctionnement et ses avantages : plafonds, fiscalité et bonnes pratiques pour investisseurs avisés. Prêt à vous lancer ? Découvrez ... Lire la suite
-
Malgré la perte de son statut de N.1 au PSG, le gardien Lucas Chevalier a gardé la confiance de Didier Deschamps, qui l'a convoqué jeudi pour la tournée américaine de l'équipe de France, logiquement emmenée par sa superstar Kylian Mbappé, tout juste revenu de blessure. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer