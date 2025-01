Spie: un FCPE dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 13:05









(CercleFinance.com) - Amundi Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Spie for you, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 janvier, le seuil de 10% des droits de vote de Spie et détenir, pour le compte dudit FCPE, 6,74% du capital et 10,08% des droits de vote.



Ce franchissement résulte d'une diminution du nombre total de droits de vote du groupe de services. Le déclarant, toujours pour le compte du FCPE, envisage de poursuivre ses acquisitions d'actions Spie dans le cadre normal de ses objectifs d'investissement.





Valeurs associées SPIE 31,34 EUR Euronext Paris +0,19%