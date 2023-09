Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: un contrat d'éclairage public décroché en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 16:23









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé mardi avoir repris depuis le mois de juillet l'exploitation de l'éclairage public de la ville d'Erkelenz, près de Düsseldorf, pour une durée de dix ans.



En tant qu'exploitant de l'éclairage public, le prestataire de services multi-techniques sera notamment responsable de la gestion technique, de la maintenance, du renouvellement ainsi que de la mise en place de nouveaux systèmes d'éclairages.



Le projet comprend, entre autres, le passage de 4500 luminaires sur 7700 à la technologie LED, des mesures qui permettront d'économiser environ 65% d'énergie, équivalent à une réduction d'environ 250 tonnes de CO2 par an.





