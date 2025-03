Spie: un campus virtuel conçu pour l'Icam information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale de services numériques de Spie, indique avoir conçu un campus virtuel de nouvelle génération pour les sept sites français de l'Icam, un campus numérique mis en service à la rentrée 2024 et structuré autour de trois axes stratégiques.



Il s'agit d'une plateforme de nouvelle génération pour une expérience utilisateur optimale, d'une infrastructure de serveurs et de stockage unifiée pour les sept sites, ainsi que de services supports centralisés et infogérés pour une efficacité accrue.



'Cette transformation significative offre aux 4500 étudiants et au personnel académique une plateforme aux performances accrues, tout en améliorant l'expérience utilisateur et en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone de l'école d'ingénieurs', affirme Spie ICS.





