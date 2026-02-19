 Aller au contenu principal
SPIE signe un nouveau contrat de maintenance pour Hutchison Ports ECT à Rotterdam
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 15:58

SPIE SA SPIE.PA :

* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LE PORT DE ROTTERDAM GRÂCE À UN NOUVEAU CONTRAT DE MAINTENANCE DE TROIS ANS POUR HUTCHISON PORTS ECT

* LE CONTRAT AVEC UNE OPTION DE PROLONGATION DE 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SPIE
51,050 EUR Euronext Paris -0,29%
A lire aussi

  • Le logo d'Ebay sur le siège du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)
    Etsy bondit après la vente de Depop à EBay
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:40 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour) 19 février - ** Les actions du marché en ligne Etsy ETSY.N ont bondi de ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en baisse avec la "tech", Walmart volatil
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:32 

    La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse jeudi, affectée par les valeurs technologiques sur fond d'interrogations sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA), tandis que ​les prévisions prudentes de Walmart provoquent une volatilité sur le titre du géant ... Lire la suite

  • Le Français Thibault Anselmet lors des JO d'hiver de 2026
    JO 2026/Ski alpinisme: Le Français Thibault Anselmet médaillé de bronze du sprint
    information fournie par Reuters 19.02.2026 16:24 

    Thibault Anselmet a décroché jeudi la ‌médaille de bronze du sprint de ski alpinisme et apporte une 19e médaille à la délégation française aux ​Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le Savoyard de 28 ans a été devancé de 2''31 par l'Espagnol Oriol Cardona Coll, premier ... Lire la suite

  • La haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, le 23 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Le gouvernement veut clarifier sa politique de soutien à la parentalité
    information fournie par AFP 19.02.2026 16:21 

    Le gouvernement a indiqué jeudi qu'il souhaitait clarifier et renforcer sa politique de soutien à la parentalité afin de mieux répondre aux besoins des familles, dans un contexte de chute de la natalité en France. La politique de soutien à la parentalité "a besoin ... Lire la suite

