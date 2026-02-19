information fournie par Reuters • 19/02/2026 à 15:58

SPIE signe un nouveau contrat de maintenance pour Hutchison Ports ECT à Rotterdam

SPIE SA SPIE.PA :

* RENFORCE SA PRÉSENCE DANS LE PORT DE ROTTERDAM GRÂCE À UN NOUVEAU CONTRAT DE MAINTENANCE DE TROIS ANS POUR HUTCHISON PORTS ECT

* LE CONTRAT AVEC UNE OPTION DE PROLONGATION DE 2 ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)