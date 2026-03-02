 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Spie signe un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG en Allemagne
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 18:11

Spie , acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG. La société élargit ainsi son portefeuille de services industriels dans les domaines de l'automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l'intralogistique en Allemagne.

Grâce à cette acquisition, Spie renforce encore sa position stratégique sur le marché allemand des services industriels, le plus vaste et le plus dynamique d'Europe. S'appuyant sur l'acquisition de Robur réalisée en 2024, cette opération ouvre des perspectives de synergies commerciales au sein d'un portefeuille clients diversifié, incluant plusieurs groupes de premier plan.

Elle permettra également à Spie de se développer dans les solutions d'automatisation industrielle et d'intralogistique, permettant au groupe de monter significativement dans la chaîne de valeur et de soutenir ses ambitions de croissance à long terme.

Le multiple d'EBITA de la transaction est high-single-digit (7-9%). L'opération devrait entraîner une relution mid-single-digit (4-6%) du BPA ajusté dès la première année de consolidation. L'acquisition sera autofinancée, avec un impact limité sur le ratio d'endettement. Spie acquerra environ 99% du capital à la clôture, tandis que les 1% restants seront conservés par l'équipe de management actuelle, qui restera en place et contribuera au développement de l'activité. L'accord inclut des mécanismes d'options d'achat et de vente relatifs à ce 1%.

Basée à Kolbermoor (Bavière), ROFA Industrial Automation AG (ROFA) est un acteur majeur des services industriels en Allemagne. L'entreprise fournit des solutions clés en main dans l'automatisation des usines, qui représente environ 80% de son chiffre d'affaires, ainsi que dans l'automatisation des entrepôts et de la logistique (environ 20%).

Son offre couvre l'ensemble du cycle de vie des projets : conseil, ingénierie logiciel/matériel, fabrication, mise en service et services après-vente.


Valeurs associées

SPIE
52,1000 EUR Euronext Paris -0,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank