Spie signe un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG en Allemagne
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 18:11
Grâce à cette acquisition, Spie renforce encore sa position stratégique sur le marché allemand des services industriels, le plus vaste et le plus dynamique d'Europe. S'appuyant sur l'acquisition de Robur réalisée en 2024, cette opération ouvre des perspectives de synergies commerciales au sein d'un portefeuille clients diversifié, incluant plusieurs groupes de premier plan.
Elle permettra également à Spie de se développer dans les solutions d'automatisation industrielle et d'intralogistique, permettant au groupe de monter significativement dans la chaîne de valeur et de soutenir ses ambitions de croissance à long terme.
Le multiple d'EBITA de la transaction est high-single-digit (7-9%). L'opération devrait entraîner une relution mid-single-digit (4-6%) du BPA ajusté dès la première année de consolidation. L'acquisition sera autofinancée, avec un impact limité sur le ratio d'endettement. Spie acquerra environ 99% du capital à la clôture, tandis que les 1% restants seront conservés par l'équipe de management actuelle, qui restera en place et contribuera au développement de l'activité. L'accord inclut des mécanismes d'options d'achat et de vente relatifs à ce 1%.
Basée à Kolbermoor (Bavière), ROFA Industrial Automation AG (ROFA) est un acteur majeur des services industriels en Allemagne. L'entreprise fournit des solutions clés en main dans l'automatisation des usines, qui représente environ 80% de son chiffre d'affaires, ainsi que dans l'automatisation des entrepôts et de la logistique (environ 20%).
Son offre couvre l'ensemble du cycle de vie des projets : conseil, ingénierie logiciel/matériel, fabrication, mise en service et services après-vente.
Valeurs associées
|52,1000 EUR
|Euronext Paris
|-0,76%
A lire aussi
-
La cour criminelle départementale de Paris, qui doit juger l'islamologue Tariq Ramadan pour des viols sur trois femmes, a ordonné lundi une expertise médicale, l'accusé ne s'étant pas présenté à l'ouverture de son procès pour cause d'hospitalisation à Genève selon ... Lire la suite
-
Adossé à un arbre, à deux pas de la rivière, Patrice ponce frénétiquement un morceau de bois. "Il n'y a plus rien à voir ici, la colline est morte", lâche cet habitant du quartier du Bas de La Rivière, à Saint-Denis, ravagé par le cyclone Garance il y a un an. ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le Portugal, la Belgique et l'Italie) Tesla TSLA.O a gagné des parts de marché ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, les actifs risqués étant fortement pénalisés par l'extension du conflit militaire au Moyen-Orient, qui entraîne une hausse des prix du pétrole et ravive les craintes inflationnistes. À ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer