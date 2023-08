Spie s’offre 75% d’une société allemande

- Le spécialiste du génie électrique et mécanique Spie a annoncé jeudi la signature d’un accord pour l’acquisition de 75,1% du capital de la société allemande BridgingIT GmbH, spécialisée dans les services de transformation digitale.Le multiple de la transaction est légèrement inférieur à 9 fois l’Ebita attendu en 2023 post synergies, a indiqué Spie dans un communiqué, sans toutefois mentionner de montant.L’accord prévoit des mécanismes d’options d’achat et de vente sur les 24,9% du capital de BridgingIT qui resteront détenus par les fondateurs et d’autres dirigeants de la société.Impact limité sur l’endettementFondé en 2008 et comptant 700 employés, BridgingIT devrait réaliser un chiffre d’affaires d’environ 140 millions d’euros cette année et afficher une marge d’Ebita dans le haut d’une fourchette à un chiffre, a précisé Spie.Le groupe a indiqué que cette acquisition serait financée avec ses ressources existantes et que son impact sur son ratio d’endettement financier resterait «très limité".Sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence, Spie entend réaliser la transaction au début du quatrième trimestre 2023.En réaction à l’annonce de ce projet d’acquisition, l’action Spie reculait de 1,5% à la Bourse de Paris vendredi matin dans un marché en repli de 0,8%. A lire aussi: Spie place son refinancement sous le signe de l’ESG

Vincent Alsuar