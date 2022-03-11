Spie s'attend à une croissance organique d'au moins 3,0% en 2022
information fournie par Reuters11/03/2022 à 07:18
11 mars (Reuters) - SPIE SPIE.PA :
* CA 2021 EUR 6,97 MDS VERSUS RETRAITÉ EUR 6,65 MDS IL Y A UN AN
* EBITA 2021 EUR 426,7 MILLION VERSUS RETRAITÉ EUR 339,4 MILLION IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET AJUSTÉ PART DU GROUPE 2021 EUR 243,1 MILLION VERSUS RETRAITÉ EUR 176,2 MILLION IL Y A UN AN
* DIVIDENDE RECOMMANDÉ : 0,60 EURO PAR ACTION, EN HAUSSE DE 36,4 %
* FREE CASH-FLOW À FIN 2021: 268,0 MILLIONS D’EUROS
* PERSPECTIVES 2022: CROISSANCE ORGANIQUE : AU MOINS +3,0 %, EN AUGMENTATION PAR RAPPORT AUX NIVEAUX D'AVANT COVID (+2 %)
* PERSPECTIVES 2022: POURSUITE DE LA PROGRESSION DE LA MARGE D'EBITA
* PERSPECTIVES 2022: ACCÉLÉRATION DES ACQUISITIONS BOLT-ON : PRODUCTION ANNUALISÉE ACQUISE DE L’ORDRE DE 250 MILLIONS D’EUROS (EXCLUANT WORKSPHERE)
* PERSPECTIVES 2022: LEVIER FINANCIER GLOBALEMENT STABLE, Y COMPRIS WORKSPHERE ET LES ACQUISITIONS BOLT-ON
* UN CARNET DE COMMANDES RECORD EN CE DÉBUT D’ANNÉE, SPIE DISPOSE DE TOUS LES FONDAMENTAUX REQUIS POUR RÉALISER DE SOLIDES PERFORMANCES ET POURSUIVRE LA CRÉATION DE VALEUR POUR TOUTES SES PARTIES PRENANTES EN 2022 - PDG
* SPIE NE DISPOSE D’AUCUNE ACTIVITÉ EN UKRAINE OU EN RUSSIE
Texte original sur Eikon nNDLbRkYGD Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Gdansk Newsroom)
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