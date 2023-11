Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Spie: retenu pour un parc de vacances aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Spie a annoncé vendredi avoir été choisi par Roompot, un opérateur de parcs de vacances aux Pays-Bas, dans la réalisation d'un système énergétique durable destiné à un nouveau village club.



Dans le détail, les 83 cottages et mini-maisons du Roompot Beach Resort Brouwersdam, situé non loin de Rotterdam, ont été équipés de panneaux solaires intégrés à la toiture.



Le groupe d'ingénierie explique avoir conçu un dispositif basé sur des panneaux solaires intégrés et une unité de batteries de stockage garantissent une exploitation de l'énergie solaire sans surcharger le réseau électrique.



Sachant que la consommation d'électricité des résidents des hébergements de vacances est plus importante le matin et le soir, le surplus d'énergie généré par les panneaux solaires pendant la journée viendra alimenter les batteries afin que l'énergie stockée puisse être utilisée pour répondre au pic de demande.





Valeurs associées SPIE Euronext Paris -2.06%