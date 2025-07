Spie: résultat net ajusté à +5,7% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 10:20









(Zonebourse.com) - SPIE enregistre au premier semestre 2025 une production de 4,98 MdsE, en hausse de 5,8 % sur un an, portée par une croissance organique de 2,4 % et une contribution externe de 3,8 %.



L'EBITA progresse de 13,2 % à 301 ME, avec une marge de 6,0 %, en amélioration de 40 points de base.



Le résultat net ajusté s'établit à 166,6 ME (+5,7 %), tandis que le résultat net publié ressort à -13,4 ME, impacté par un effet non récurrent de -120,4 ME lié à la juste valeur de l'ORNANE.



Le free cash flow s'améliore à -107,7 ME contre -211,1 ME un an plus tôt.



La dette nette s'établit à 1,61 MdE à fin juin, en baisse de 226 ME par rapport à fin juin 2024.



Trois acquisitions bolt-on ont été réalisées sur le semestre, représentant 96 ME de production annuelle.



Le groupe relève son objectif de marge d'EBITA à au moins 7,6 % pour 2025.



' Fort de fondamentaux solides, d'une rentabilité accrue et d'une approche disciplinée, SPIE est bien positionné pour atteindre ses objectifs renforcés pour 2025 ', a commenté Gauthier Louette, PDG.





