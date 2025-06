Spie: renforce son partenariat avec Bouygues Telecom information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Spie Facilities annonce le renforcement de son partenariat avec Bouygues Telecom pour l'exploitation et la maintenance de son réseau national de data centers.



Spie Facilities assure des prestations couvrant l'électricité haute et basse tension, les groupes électrogènes, les onduleurs, les ateliers d'énergie, la ventilation et la climatisation sur trois sites historiques en Ile-de-France de Bouygues.



Ce nouveau contrat couvre des sites allant de quelques dizaines de mètres carrés à plus de 6 000 m².



Bouygues Telecom a déjà confié début 2023 à Spie Facilities l'extension de cette mission à 131 sites supplémentaires, portant à 34 le nombre de sites pris en charge en Ile-de-France (3 data centers, 5 Central Office et 26 Metro Office) et une centaine dans le Sud-Ouest de la France.



' En assurant la maintenance de ces data centers essentiels au quotidien de millions d'utilisateurs, nous contribuons concrètement à la continuité numérique du pays tout en accompagnant notre client dans sa démarche de transition écologique. ' a déclaré Cyril Pouet, directeur général de Spie Facilities.





Valeurs associées SPIE 44,8400 EUR Euronext Paris -1,23%