information fournie par Reuters • 02/09/2025 à 15:56

Spie remporte un contrat pour le tracé de lignes aériennes à très haute tension en Allemagne

Spie SA SPIE.PA :

* SPIE ÉTABLIT LE TRACÉ DE 360 KILOMÈTRES DE LIGNES AÉRIENNES À LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ TENNET EN ALLEMAGNE

(Rédaction de Gdansk)