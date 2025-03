Spie: remporte un contrat de maintenance à Saint-Ouen information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que sa filiale Spie Facilities a remporté le contrat de maintenance multi technique et de Facility Management de l'immeuble So Pop à Saint-Ouen à l'issue d'un appel d'offres de Covivio.



D'une durée de trois ans, le contrat englobe non seulement la maintenance de l'ensemble des équipements techniques d'électricité (courant fort, courant faible) et de sécurité (système de sécurité incendie), mais aussi le pilotage des prestations d'espaces verts et de nettoyage.



Ce nouveau contrat consolide la relation de confiance établie avec Covivio, pour qui SPIE Facilities assure déjà la maintenance des immeubles Art&Co et Percier dans les 12e et 8e arrondissements de Paris.







Valeurs associées SPIE 39,64 EUR Euronext Paris +0,71%