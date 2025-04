Spie: remporte trois contrats de sous-stations en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - SPIE annonce avoir remporté trois contrats pour des sous-stations dans le Land allemand de Bade-Wurtemberg, dans le cadre du plan de développement du réseau de Netze BW GmbH.



Ce plan vise à transformer le réseau électrique afin d'assurer une alimentation fiable et d'intégrer les énergies renouvelables.



SPIE prendra en charge la planification, le développement, la mise en oeuvre et la mise en service des sous-stations.



La première sous-station sera installée à Ellwangen à partir de l'été prochain, avec une mise en service prévue pour fin 2027. La rénovation de la sous-station d'Obersteinach a commencé en février et se terminera fin 2028.



À partir de l'été 2025, une sous-station d'Höpfingen sera équipée afin de pouvoir raccorder jusqu'à quatre autres sous-stations destinées à l'énergie éolienne et solaire.







