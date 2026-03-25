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Spie réalise l'acquisition de SGS Industrial Services
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:00

Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group. Cette acquisition permet au groupe d'élargir sa gamme de services industriels en Allemagne.

Basée à Dorf an der Pram, en Haute-Autriche, et opérant principalement en Allemagne, SGS Industrial Services emploie environ 800 collaborateurs.

Spie renforce ainsi sa position notamment dans l'installation électrique et mécanique d'infrastructures énergétiques et d'installations industrielles.

SGS Industrial Services dispose d'une solide expertise sectorielle dans de nombreux secteurs, en particulier l'énergie et la logistique, ainsi que d'une base de clients historique et diversifiée.

En 2025, SGS Industrial Services a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros avec des marges légèrement supérieures à 10 %.

"Le multiple d'EBITA de la transaction est high single-digit, et l'opération devrait entraîner une relution du BPA ajusté dès la première année de consolidation" précise le groupe.

Markus Holzke, Directeur général de Spie Germany Switzerland Austria a déclaré : " Cela nous place en excellente position pour saisir les opportunités de croissance, en particulier en Allemagne - portées par la transition énergétique et les investissements dans les infrastructures - grâce à une exécution constante. "

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