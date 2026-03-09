SPIE rachète jusqu'à 1,25 mln de ses actions

SPIE SA SPIE.PA :
* MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
* MANDAT PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 1.250.000 ACTIONS
* A L'INTENTION D'ANNULER TOUTES LES ACTIONS AINSI RACHETÉES
* COMPENSERA PARTIELLEMENT L'IMPACT DILUTIF DE L'ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS DANS LE CADRE DU PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ 2025
(Rédaction de Gdansk)
