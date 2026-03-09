SPIE rachète jusqu'à 1,25 mln de ses actions

information fournie par AFP • 09.03.2026 • 09:18 •

Il est "trop tôt" pour parler de nouvelles aides à l'achat de carburant, a déclaré lundi la ministre déléguée à l'Énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, alors que le prix du baril de pétrole a dépassé dimanche les 100 dollars le baril. "Aujourd'hui ... Lire la suite