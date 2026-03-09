 Aller au contenu principal
SPIE rachète jusqu'à 1,25 mln de ses actions
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 08:04

SPIE SA SPIE.PA :

* MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* MANDAT PORTANT SUR L'ACQUISITION D'UN NOMBRE MAXIMUM DE 1.250.000 ACTIONS

* A L'INTENTION D'ANNULER TOUTES LES ACTIONS AINSI RACHETÉES

* COMPENSERA PARTIELLEMENT L'IMPACT DILUTIF DE L'ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS DANS LE CADRE DU PLAN D'ACTIONNARIAT SALARIÉ 2025

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SPIE
48,9000 EUR Euronext Paris +0,45%
