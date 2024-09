Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SPIE : pullback de -4%, jusque sous 36E information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Après un triple échec sous les 37,7E, le titre SPIE subit un pullback de -4%, jusque sous 36E: une glissade se profile en direction de 35,3E (plancher du 6 septembre), niveau proche du 'gap' des 35,2E du 29 août.





Valeurs associées SPIE 36,50 EUR Euronext Paris -2,14%