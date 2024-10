Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: promeut l'IA d'entreprise en France aux côtés d'Nvidia information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Spie fait savoir que Spie ICS, sa filiale spécialisée dans les services numériques, travaille avec Nvidia afin de promouvoir l'intelligence artificielle (IA) d'entreprise dans l'Hexagone.



Partenaire Elite du Nvidia Partner Network, Spie ICS développe des plateformes d'IA sur mesure, notamment grâce à l'intégration des GPU virtuels de Nvidia depuis 2017.



'Ces solutions permettent aux utilisateurs d'accéder à distance à des infrastructures informatiques accélérées, renforçant la productivité et la sécurité des données', précise Spie.



Pour 2024-2027, la stratégie de Spie ICS pour 2024-2027 consistera à se concentrer sur l'IA comme levier clé pour optimiser les processus métiers et soutenir la transformation numérique des clients, tout en intégrant des enjeux de décarbonation.







